Евгений Трефилов больше года остается без тренерской работы. Перед прошлым сезоном специалист одновременно оставил два поста: наставника «Кубани» и женской сборной России по гандболу.Последнее время он занимал пост почетного президента краснодарского клуба: посещал тренировки, общался с гандболистками, ходил на игры.Казалось, так будет и дальше. Но после первой группы групповой стадии Лиги Европы против венгерского «Шиофока» (28:28) Трефилов пришел на пресс-конференцию как главный тренер. За матчем он следил со скамейки запасных.- Написанному надо верить, – смеется Трефилов. – Не знаю, ребята. Немножко надо привыкнуть к этому. Смотреть игру на трибунах – одно дело, на паркете – другое. Давайте подождем. Знаете, когда красиво говоришь и быстро делаешь, бывает осечка. Так и здесь.Следующий матч «Кубань» проведет уже 17 января. Тогда же станет понятно, вернулся ли Евгений Трефилов к тренерской работе.