Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 13 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 197 человек, ранее выявляли 190, 193 и 196 человек с COVID-19.- В Краснодаре заболели 65 человек, в Сочи – 15, в Белореченском районе –11, в Новороссийске и Туапсинском районе – по девять человек. В Геленджике положительные тесты на инфекцию получили восемь жителей. По семь пациентов прибавилось в госпиталях в Кавказском и Крымском районах. В Армавире и Выселковском районе заразились по шесть человек, в Абинском – пять. По четыре новых случая коронавируса выявили в Кореновском, Апшеронском, Каневском, Курганинском, Тбилисском, Усть-Лабинском районах. По три человека заболели в Славянском, Темрюкском, Гулькевичском, Мостовском, Павловском районах. В Анапе и Красноармейском районе выявлено зафиксировано по два новых человека с COVID-19. По одному пациенту добавилось в медучреждениях в Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тихорецком, Новокубанском, Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Также известно, что среди заболевших – девять детей, младшему из которых 7 месяцев Также стоит отметить, что 114 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще четверо – на ЭКМО.