В безоблачные дни в Санкт-Петербурге можно увидеть чудесные отблески заката, а вот на севере страны небо и вовсе утопает в глубокой ночной синеве. Шансы посмотреть на северное сияние на Кубани, увы, практически равны нулю. Но накануне жителей Краснодара всполошили фотографии авроры в небе.- С наступлением снежных дней в Краснодаре появляется и северное сияние, - иронично написал автор снимков.С некоторых точек сияние в небе многие путают со «световым шумом». Тысячи огней от торговых центров и высоток отражаются на облаках, чем вводят в заблуждение горожан.- Стоит сказать, что в разные годы полярные сияния видели и на широтах Москвы, Волгограда и даже на территории Краснодарского края, - говорит астроном обсерватории Кубанского государственного университета Александр Иванов. - Полярное сияние в наших широтах не такое яркое, каким себе его многие представляют, но очень редкое явление.