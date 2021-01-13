Вечером 12 января неизвестные взломали официальную страницу администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в Instagram. Мошенники опубликовали фейковое сообщение в аккаунте о сборе средств на лечение женщины, попавшей в ДТП.- Приходили сообщения в директ с просьбами о помощи, кто отказывался – блокировали, - жалуются местные жители.Помимо сообщения о сборе денег рядом мошенники разместили якобы документ, подтверждающий наличие травм, но никаких личных данных, в том числе имени и фамилии пострадавшей, в нем не указано.В районной администрации сообщили, что знают о проблеме, сейчас власти поселения готовят заявление в полицию. Стражи порядка разберутся в ситуации. Стоит отметить, что пока сотрудникам администрации не удалось сменить пароль и убрать данную публикацию со странички.