В зимних планах первого тематического парка страны Сочи Парка нет выходных, а аттракционы открыты пять дней в неделюПосле новогодних праздников Сочи Парк перешел на зимнее расписание, которое отличается от режима работы в межсезонье в прошлые годы. Прогулочными будут только два дня — понедельник и вторник. В это время в распоряжении гостей парка — восемь тематических земель, аттракционы-качалки для самых маленьких, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня (0+)Дни со среды по воскресенье активнее - можно прокатиться на детских, семейных и экстремальных аттракционах, посетить шоу в дельфинарии, игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревню.Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный. С 13 января Сочи Парк открыт с 11:00 до 19:00.Новый сезон в первом тематическом парке стартует в конце марта.Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru.