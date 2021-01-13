В Краснодаре проходит встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с представителями СМИ, посвященная отмечаемому 13 января Дню российской печати.В разговоре принимают участие главные редакторы краевых СМИ, сотрудники федеральных изданий, работающие в регионе.Вениамин Кондратьев, в частности, рассказал, какие СМИ он предпочитает для получения информации.- Любое издание зарабатывает доверие к себе десятилетиями. Поэтому я предпочитаю пользоваться достоверной и проверенной информацией из краевых и федеральных СМИ, которые я знаю и которым доверяю уже более 30 лет. Именно там поднимается самая актуальная и важная проблематика, острые вопросы жизни региона, которые для меня, как для губернатора, крайне важны.Повторюсь, главное для любого издания-это доверие читателей, это главный капитал любого СМИ.И я хотел бы пожелать журналистам, чтобы они никогда не теряли это доверие аудитории,- отметил глава региона.