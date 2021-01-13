Более 300 собственников квартир крупного долгостроя в Краснодаре- ЖК «Версаль» вскоре смогут получить ключи от своего жилья.Об этом 13 января сообщил в социальных сетях первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.Один из наиболее проблемных ЖК в краевом центре на улице Черниговской уже введен в эксплуатацию.Как планировалось изначально, дом на 343 квартиры должны были завершить строительством и сдать еще в начале 2016 года. Однако застройщик с обязательствами не справился. Вопрос по ЖК «Версаль» неоднократно рассматривался в рамках межведомственной комиссии, был взят губернатором на личный контроль. - Эти меры позволили помочь застройщику решить вопросы с подключением к сетям и завершить объект за счет собственных средств, – отметил Андрей Алексеенко. В ближайшие дни новоселье в «Версале» отметят около тысячи жильцов.