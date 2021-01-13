Кубань в 2020 году сохранила лидерство в производстве овощей в теплицах. В минувшем году краевые аграрии собрали почти 120 тысяч тонн овощей, выращенных таким способом..Сейчас на Кубани работают десять крупных тепличных комплексов общей площадью 230 гектаров.С 2015 года площадь современных теплиц и производство овощей в защищенном грунте в регионе практически удвоилось. Расширен и ассортимент сельскохозяйственных культур. Кроме огурцов и помидоров, большой объем стали занимать болгарский перец, баклажаны, а также зеленые культуры.- Их мощность позволяет круглогодично покрывать потребность региона в свежих овощах, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.В 2020 году в Северском и Тихорецком районах, вдобавок у уже существующим, запустили два новых комплекса общей площадью около трех десятков гектаров.Районами -лидерами в производстве тепличных овощей считаются Динской, Белореченский, Тимашевский, Красноармейский, Северский районы и Краснодар.