Полицейские Ленинградского района Краснодарского края поймали самого циничного воришку месяца. Им оказался 25-летний санитар местного паталогоанатомического отделения.У своих безмолвных пациентов он выворачивал карманы, а все, что находил в них - нагло присваивал. Среди похищенного числятся десятки тысяч рублей, которые находчивый парень переводил с карт покойных на свой банковский счет. Как ему удавалось перехитрить при этом коды безопасности банков, еще предстоит выяснить следствию.- Нашли его после заявления одного из родственников потерпевших. У умершего пропали все ювелирные украшения, - сообщили \\"КП\\" - Кубань\\" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Как минимум шесть потерпевших насчитали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье \\"Кража\\".Санитара уже арестовали и посадили под стражу пока будет идти следствие. Ему предстоит не только вернуть награбленное, но и отвечать по закону.