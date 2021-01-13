Наиболее часто иностранцы обращались за помощью в местные медицинские учреждения по профилю акушерство и гинекология. На втором месте – терапия, на третьем – для лечения различных травм.- Из общего числа иностранцев, получивших медицинскую помощь за деньги, большинство составляют жители СНГ – в основном Армении и Украины. Незначительное количество пациентов прибыло из Турции, Индии, Латвии и Израиля,- сообщает региональный Минздрав.Воспользоваться услугами медиков могут зарубежные граждане, прибывающие из-за рубежа по работе и те, кто приезжает именно на лечение. Экстренную медпомощь иностранцы получают бесплатно.