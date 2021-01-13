В ходе заседания круглого стола в Краснодаре, посвященного росту тарифов на проезд в городских автобусах глава правления «Союза транспортников Кубани» Иван Петров рассказал, что на Кубани весь общественный транспорт теперь оснащен терминалами для безналичного расчета.Нововведение уже с самого начала столкнулось с рядом проблем.- Аппараты стоят в каждом автобусе и маршрутке, но уже после 1 января в транспортные компании и чиновникам стали поступать жалобы на их отсутствие в транспорте,- отметил Петров.Зафиксированы случаи, когда перевозчики прятали терминалы, или даже предлагали перевести деньги им на карту в онлайн-банке. Таким способом водители продолжают лоббировать прежний способ расчетов- наличными.Частные автоперевозчики добиваются увеличения тарифа на проезд в Краснодаре до 30 рублей. Ранее такая мера уже принята в отношении 16 маршрутов транспорта.К слову, когда в 2019 году безналичную оплату вводили в общественном транспорте Сочи, подобных проблем не возникало.