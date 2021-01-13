Вечером 13 и 15 января, а также утром 16 января в Краснодаре будет проходить подготовка к организации челночного движения трамваев по улице Московской. Это заметно отразится на расписании движения целого ряда трамвайных маршрутов.В связи с этим МУП «КТТУ» создает стрелочный перевод для маневровых работ на пересечении улиц Московской и Солнечной.- Сократится время работы и изменится схема движения трамвайных маршрутов № № 5, 8, 15, 21 и 22,- сообщает мэрия Краснодара.Утром 16 января в Краснодаре начнет работу временный челночный трамвайный маршрут под № 0.Первый трамвай от остановки «Завод РИП» отправится в 06.30. От остановки «Завод РИП» до остановки «Улица Островского/КубГТУ» в течение трех ближайших месяцев будут ходить девять трамваев, по два вагона в каждом.Более подробно об изменениях в движении трамваев можно узнать на сайте мэрии Краснодара.