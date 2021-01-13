Во время новогодних выходных один из фотографов кубанских СМИ рассказал у себя в соцсетях шокирующую историю о своем маленьком племяннике.Мальчик всего 2,5 лет от роду попал в анапскую больницу с пневмонией. Когда через несколько дней его смогли навестить родители, они нашли ребенка в ужасном состоянии. С его спины буквально слезла кожа в нескольких местах. Ребенок лежал на кровати в собственной моче.По словам очевидцев, никто из персонала больницы не обращал на это внимания.13 января СК заявил о начале проверки данных о ребенке, изложенных в соцсетях и СМИ.- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение,- сообщает СУ СК по краю.