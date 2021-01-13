Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» за последние три года принял в обслуживание 61 бесхозяйный энергообъект, в том числе 44 км линий электропередачи и 22 трансформаторные подстанции общей мощностью 6,3 МВА.Принятие таких энергообъектов в пригороде Краснодара , а также в Динском, Северском, и Тахтамукайском районах необходимо для снижения аварийности на объектах электросетевого комплекса.Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, по разным причинам не имеющие собственника. Работают такие сети, как правило, в режиме перегрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Бесхозяйные сети являются одним из основных источников аварий, и одной из главных причин снижения качества электроснабжения и значительных потерь электроэнергии.– Понимая всю социальную значимость вопроса бесхозяйных сетей и негативные последствия для жителей, мы нередко по факту принимаем в обслуживание изношенные сети с множественными неполадками, которые требуют серьезных дополнительных вложений, – отметил директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – Мы совместно с органами власти находим пути решения и выполняем незапланированные производственными программами работы. Несмотря на сложности, мы продолжаем принимать на баланс бесхозяйные сети и приводить их в нормативное состояние.В числе принятых на баланс – объекты, ранее принадлежащие садоводческим товариществам «КСК-2», «Восток», «Ромашка», «Криница» «Горизонт» и «Кубанские Зори».Это пять трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ и 32 км линий электропередачи.В декабре 2020 года специалисты Краснодарских электросетей завершили работы по повышению качества и надежности электроснабжения жителей садоводческих товариществ в районе станицы Старокорсунской.Консолидация электросетевых активов в руках финансово устойчивых и надежных собственников позволяет повысить надежность и управляемость распределительных сетей, снизить затраты на эксплуатацию, более четко формировать планы развития инфраструктуры.