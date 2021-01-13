Три пациента умерло в краевой клинической больнице №1. У всех был подтвержденный диагноз COVID 19. 64-летний местный житель при этом страдал язвенной болезнью кишечника, у 81-летней пенсионерки диагностировали еще и злокачественную опухоль и гипертонию. 38-летняя женщина из Кропоткина страдала хронической болезнью почек.В другом стационаре Краснодара умерли двое мужчин, 82 и 83 лет . Жо этого у них также обнаружен коронавирус.Два местных жителя- мужчины 55 и 61 года, умерли в Тихорецкой больнице. Коронавирус у них осложнялся хроническими заболеваниями.Три пациента с коронавирусом умерли в Сочи. Это 87 -летняя женщина и мужчины 67 и 79-ти лет.В районной больнице в Туапсе скончался 72-летний местный житель и женщина 69 лет. На фоне коронавируса у них были сердечно-сосудистые заболевания и холецистит.81-летняя жительница Северского района с ишемической болезнью сердца умерла в местной ЦРБВ Темрюкской ЦРБ прямо в день госпитализации умер 30-летний местный житель с коронавирусом. При этом мужчина поступил в состоянии хронической алкогольной интоксикации.61-летняя жительница Темрюка умерла после заражения коронавирусом в Крымской больнице.- С начала пандемии в Краснодарском крае от коронавируса умерло 1128 человек,- сообщает региональный Минздрав