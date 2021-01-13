В новому году Центр продолжает принимать школьников из регионов, одобренных Роспотребнадзором для зачисления на образовательные программы. Участниками первой смены стали ребята из Краснодарского края, Республик Адыгея и Коми. В их числе - 114 детей медиков, работающих с пациентами с СOVID-19.«Мы делаем всё возможное для того, чтобы пребывание в «Орлёнке» было для детей безопасным и оставило в памяти яркое, незабываемое впечатление. Центр продолжает неукоснительно выполнять все санитарно-эпидемологические ограничения и работать в экспериментальном режиме, определённом Роспотребнадзором. Все образовательные программы перестроены под новую реальность. Прошлогодний опыт позволил нам глубоко проанализировать нашу работу и улучшить организацию проведения смен с учётом всех актуальных требований. И тем не менее, мы с нетерпением ждём момента, когда Центр сможет принимать детей со всей России», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.Орлята первой смены станут участниками пяти разноплановых образовательных проектов. Ребята будут изучать культурные артефакты, развивать журналистские навыки, попробуют себя в роли вожатых и экскурсоводов, пройдут обучение в Академии морских профессий.«Мы только-только приехали в «Орлёнок», пока ещё не успели ничего понять, но я рад быть здесь! Мне 16 лет, и в следующем году у меня бы уже не было возможности приехать в Центр. Я стану участником смены в лагере «Штормовой», думаю, что это будет интересно, а знания, полученные здесь, пригодятся мне в будущем», – поделился впечатлениями участник первой смены Клим Егоров.В Центре продолжают действовать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Трансфер участников смены из регионов осуществлялся в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах.Заезд и разъезд участников смены проводится одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.Во время текущей и последующих смен действует запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми исключительно по телефону.Первая смена 2021 года в «Орлёнке» продлится 21 день — с 12 января по 1 февраля 2021 года.