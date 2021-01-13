13 января Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поздравил журналистов \\"КП\\"- Кубань» с профессиональным праздником — Днем российской печати.Правительственная телеграмма пришла на имя главреда «КП»-Кубань» Ольги Шаховой.Глава республики отметил, что в современном мире СМИ играют огромную роль в формировании общественного сознания, информируя и просвещая людей.- Убежден, что знания, ответственность и профессиональная этика сотрудников Краснодарского филиала «Комсомольской правды» будут служить залогом новых творческих достижений и реализации ярких проектов, позволит внести весомый вклад в поступательное развитие нашей страны. Желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого доброго,- написал Мурат Кумпилов.