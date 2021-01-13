В Горячем Ключе между многодетными семьями распределены первые 40 земельных участков в этом году.- По решению краевых властей , семьи с тремя и большим числом детей могут получить участок в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке и сразу в собственность, – отметил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.Переданные новым владельцам участки расположены в станице Саратовской.В течение нескольких лет намечено обеспечить местность необходимой инфраструктурой для комфортной жизни: построить дороги, сети электро- и газоснабжения, провести уличное освещение, канализацию и ливнестоки.На эти цели Минсельхозом региона уже выделена первая субсидия в размере 18,5 млн рублей.В 2021 году в Горячем Ключе многодетным семьям предоставят еще 40 участков. А всего на Кубани за год планируется обеспечить земельными участками более 5 тысяч многодетных семей.