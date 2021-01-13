Краевое управление МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды в Сочи.- Ночью и утром с 13 на 14 января 2021г. на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза. Усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный местами порывы 15-17 м/с.,- сообщает ГУ МЧС по краю.По данным синоптиков, из-за резкой смены ветра и сильных осадков в Сочи может резко похолодать. Температура воздуха к утру может опуститься до 8 градусов. И это после беспрецедентного тепла 13 января, когда столбик термометра поднялся до 21,2 градусов.Специалисты ведомства также предупреждают о возможности выхода из берегов рек на территории курорта и подтопления прибрежных участков.