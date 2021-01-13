В Краснодарском крае девять зданий в станице Старощербиновской получили статус памятников архитектуры. Постройки успешно прошли государственную историко-культурную экспертизу. После этого их включили в единый реестр объектов культурного наследия.– Статус памятников архитектуры, который получили здания, гарантирует неизменность их облика и сохранение для будущих поколений, - отметил замглавы региона Сергей Болдин.Они были построены в XIX – начале XX веков. Сегодня здания располагаются в историческом центре станицы.В числе памятников постройки на улице Советов, которыми владел казак Алексей Крикун. Он считался знатным коневодом. Сейчас в зданиях располагаются отделение краевого БТИ и историко-краеведческий музей.