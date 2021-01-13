В краевом центре на старый Новый год будет облачная погода, с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 5-10 м/с, Температура воздуха от 0 до +5°С.- В целом по Краснодарскому краю ожидается дождь и мокрый снег, местами возможны сильные осадки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью от 0 до +5°С, днем от +2 до +7°С.На Черноморском побережье метеорологи предсказывают облачную погоду с прояснениями. На участке от Джубги до Магри ночью и утром налипание мокрого снега при порывистом ветре до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем от +3 до +8°.