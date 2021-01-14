В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды. Регион попадет во власть циклона в ночь на 14 января.- Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется до конца суток 14 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Сутки в регионе будут идти сильные осадки – дождь и мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы.Дождевые паводки ожидаются в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском и Туапсинском районах. Подтопление из-за обильных осадков может произойти в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.Волнение Черного моря усилится, проходящий грозовой фронт создаст благоприятные условия для формирования смерчей. В регионе могут сходить снежные лавины и селевые потоки.