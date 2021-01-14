События разворачивались в Гиагинском районе Адыгеи. Полицейские выявили торгашку контрафактном. Но женщина не хотела прощаться с бизнесом и предложила взятку за то, чтобы стражи порядка сделали вид, что ничего не видели и не знают. За подкуп она попала под следствие.- Полицейскими был задокументирован факт торговли спиртосодержащей жидкостью, по внешним признакам не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. 65-летняя жительница Гиагинского района, чтобы избежать административной ответственности, предложила полицейскому взятку в 12 тысяч рублей. О попытке подкупа сотрудник полиции доложил руководству отдела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.По этому факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.