В городе-герое сотрудники ДПС утроили облаву таксистам. Перевозчиков массово будут проверять по 20 января. Здесь проводится профилактическое мероприятие.- В Новороссийске проводятся профилактические беседы с водителями такси, а также проверяются правонарушений в сфере пассажирских перевозок и пресечения нелегальных перевозок пассажиров на территории города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Полицейские проверяют лицензии на право работать в такси и смотрят исправность машин и наличие путевой документации.- Особое внимание уделяется проверке транспортных средств на соответствие их конструкций установленным требованиям, в том числе установки газобаллонного оборудования, - добавили в Госавтоинспекции.