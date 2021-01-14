Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб предложила снять ограничения на машины, зарегистрированные в странах-участниках Евразийского экономического союза, в частности в Республике Армения.- В мой адрес поступило множество жалоб автовладельцев, чьи автомобили уже изъяты, либо находятся под угрозой изъятия. Очень много пострадавших жителей Кубани. В этой ситуации необходимо взвешенно разобраться. С одной стороны, иностранные номера позволяли избегать налогов и штрафов, а это недопустимо и требует изменения. С другой стороны, многие автовладельцы покупали дешевые машины в меру своих финансовых возможностей. К сожалению, большинство из них и сегодня не в состоянии оплатить таможенные пошлины. Поэтому, изъятие транспорта, на мой взгляд, слишком суровое наказание. Я направила обращение в Правительство РФ с просьбой дать возможность легализовать автомобили, получить ПТС и российские госномера. Для этого необходимо ввести преференции для граждан страны - владельцев автомобилей с номерами Армянской Республики, ввезенных с 10 октября 2014 года по 1 января 2020 года по сниженным тарифам. Это позволит переоформить более машины не только в Краснодарском крае, но и по всей стране, а в бюджет поступят транспортные налоги, - прокомментировала Бессараб.Напомним, что в 2014 году Армения вступила в ЕАЭС и автомобили, ввезенные из страны в Россию, признали иностранными товарами. Машины забирают на штрафстоянки. Изымали авто на армянских номерах и в Краснодарском крае, также лишались «колес» в Кургане, Тюмени, Нижневартовске, Челябинске и других городах.