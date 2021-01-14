В сочинском парке «Ривьера» из-за сильного ветра и чрезмерно влажной почвы упал столетний кедр.- Он был посажен еще до революции 1917 года, при основателе парка Василии Хлудове, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» известный сочинский журналист Константин Бредников.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи будто проходит испытание стихией. Здесь порывистый ветер валит деревья, сносит заборы. Городские службы на курорте оперативно устраняют последствия разбушевавшихся порывов.Днем были повалены четыре дерева – на Курортном Проспекте в районе санатория имени Ворошилова, на улицах Водораздельная, Шоссейная и Есауленко. В районе санатория имени Семашко на федеральную трассу упали ветки. Автомобильное движение было оперативно восстановлено