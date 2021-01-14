В Краснодаре житель Губернского микрорайона снял видео, как дети идут в школу №102 по грязи. Некоторых учеников через дорогу несут на руках родители, чтобы они не запачкали обувь. Другие идут через дорогу прямо по лужам, потому что по периметру нет никакой пешеходной зоны.- Вот как сегодня месили грязь ученики 102-и школы в Губернском их родители. По непролазной грязи детей водят в школу жители ЖК «Альпы», «Инсити», «Краски», поселка Краснодарского. Кто должен сделать здесь нормальную дорогу? – прислал вопрос с роликом житель Краснодара в местный паблик.На ситуацию оперативно отреагировали в мэрии, там заявили, что не смогут отремонтировать дороги. Эта территория – не муниципальная. Но власти пообещать поговорить с владельцами земельных участков.- По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, земельные участки находятся в частной собственности, поэтому строительство дорог и тротуаров на них пока не представляется возможным. Специалисты проведут беседу с собственникам, чтобы сформировать эти участки и передать земли в собственность города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.Известно, что по этим дорогам, между Губернским и поселком Краснодарским, каждый день ездит строительная техника, которая подвозит материалы к возводимым неподалеку объектам.