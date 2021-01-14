В Краснодарском крае поощрят лучших работников сельских учреждений культуры. Они получат господдержку в рамках нацпроекта. Для этого проводится специальный конкурс.- В этом году сотрудники лучших ДК, библиотек и музеев региона получат премии – запланировано поощрить работников 24 учреждений. Также денежное довольствие в 60 тысяч рублей дадут 61 лучшему работнику сельских учреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Чтобы претендовать на большую премию, нужно подготовить проект, направленный на сохранение народных традиций края. Среди специалистов будут отмечены те, кто внедряет новые формы работы с населением и обладает высоким профессиональным мастерством. Минкультуры принимает заявки в январе, а победителей объявят летом. На выплаты лучшим работникам уже выделено 8 миллионов рублей.