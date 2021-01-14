Очкарики меньше всего в мире болеют коронавирусом. Такое наблюдение сделали врачи-инфекционисты во время пандемии коронавируса. В Краснодаре медики тоже согласны с таким утверждением.- Люди, которые носят очки, реже попадают на больничную койку с тяжелой формой COVID-19. Это уже и нами замечено, - пояснил \\"КП\\" - Кубань\\" главный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов. - Одна из самх восприимчивых слизистых оболочек - глаза - защищена, а значит, один из путей попадания заразы в организм отрезан.Если вдруг \\"ковид\\" и сможет прорваться, то другим путем. Но нагрузка вирусная будет все равно гораздо меньшей, говорит врач.- Именно поэтому мы уже почти год убеждаем защищать слизистые носа и рта масками, - продолжает Сергей Зотов. - Во всем мире это является главной рекомендацией в пандемию. Думаете, просто так?!Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 29 января.