Десятки обманутых дольщиков и многомиллионные хищения – застройщики двух жилых комплексов в Краснодаре продавали квартиры и дома, но объекты достраивать не собирались. После разбирательств мошенники оказались за решеткой.- Трое мужчин создали жилищно-строительный кооператив и продавали квартиры. При этом они осознавали, что не смогут сдать многоквартирные дома. В ЖКС «Уютный» потерпевшими признаны 165 человек, у граждан похищено более 83 миллионов рублей. Обманутыми дольщиками в ЖСК «Светлый дом» стали 174 человека, похищено более 84 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом суде.Двум мошенникам суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одному из фигурантов дали условный срок.