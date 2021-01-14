Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 14 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 195 человек, накануне был поставлен антирекорд с 197 случаями.- В Краснодаре заболели 69 человек, в Геленджике – 11, в Белореченском и Тимашевском районах – по 9, в Горячем Ключе – 8. В Тихорецком районе семь пациентов получили положительные тесты на коронавирус. В Туапсинском, Абинском, Кавказском, Крымском районах и Анапе – по шесть. По пять человек заразились в Апшеронском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах. По четыре новых пациента в Калининском, Приморско-Ахтарском и Новопокровском районах, а также Новороссийске. В Лабинском и Тбилисском районах выявлено по три новых случая заражения, в Сочи, Северском и Темрюкском районах – по два. По одному человеку с COVID-19 поступили в госпитали в Ейском, Курганинском, Гулькевичском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Также известно, что среди заболевших за последние сутки выявлено 22 ребенка, самому младшему – полгода.Стоит добавить, что в настоящее время 114 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.