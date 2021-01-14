В Краснодарском крае напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией, каждый день в госпитали региона принимают более чем по 190 человек. В оперштабе сообщили, что в четырех детских садах из-за заболевших COVID-19 малышей отправляют на самоизоляцию.- На Кубани из-за COVID-19 на самоизоляцию отправлены около 200 воспитанников детских садов. В настоящее время закрыты 11 групп в четырех детских садах Краснодара и Динского района. На карантин по ОРВИ ушла одна группа из 18 детей дошкольного учреждения в Приморско-Ахтарском районе, - сообщили «Комсомольской правде» в оперативном штабе региона.Стоит отметить, что ученики школы №11 Калининского района из-за коронавируса до сих пор находятся на каникулах. Также в одной из школ Щербиновского района два класса закрыты из-за инфекции.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что по данным на 14 января за сутки в госпитали с коронавирусом попали 195 человек.