В Краснодаре продолжаются работы по откачке воды с проезжей части автотрасс. Сейчас 12 специализированных машин работают в десяти местах в городе.В распоряжении городских властей находятся 20 специальных машин для откачки воды. Кроме того, еще 14 мотопомп имеется в запасе у городской спасательной службы, что позволит справиться с подтоплениями.- С 13 января поступило 39 заявок на откачку воды. Воду откачивают мотопомпами сотрудники городской Службы спасения. Прочие заявки обслуживаются при помощи выезда вакуумных машин,- сообщает мэрия Краснодара.При этом заявок на откачку воды из частных домовладений пока не поступало.- Телефон для обращения в ЕДДС — 214-33-36 и 112,- напомнили в мэрии.