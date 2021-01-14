При этом зрительные залы не могут быть заполнены зрителями более, чем на 15%. Решение об этом принято 14 января на заседании регионального оперативного штаба.Губернатор Кубани назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной, и выразил уверенность в том, что медики края успешно справляются со своими задачами. В регионе создан нужный запас лекарств и коек в ковид-госпиталях.- Не вижу предпосылок для ужесточения ограничительных мероприятий. Люди просят открыть театры и Дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15%-й загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК, – отметил Вениамин Кондратьев.Глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина согласилась с открытием театров и ДК, при условии соблюдения всех мер защиты – ношения масок и соблюдения социальной дистанции.