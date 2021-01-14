На семи маршрутах общественного транспорта в Новороссийске запущена система безналичной оплаты проезда в в одно касание при помощи банковской карты.- Оплата проезда банковской картой доступна на всех троллейбусах городских маршрутов с номерами 7А, 8, 8А, 18, 20, 24,30. По-прежнему проезд можно оплатить и наличными,- сообщили в компании-реализаторе системы безналичной оплаты проезда «ЧАС ПИК».Безналичная система оплаты проезда уже работает на Кубани в Краснодаре, Армавире, Ейске, Туапсе, Лабинске, Анапе, Приморско-Ахтарске, Тимашевске, Кропоткине, а также в Динском и Тбилисском районахНачала работать такая система и в столице Адыгеи Майкопе. В планах компании «ЧАС ПИК» - введение системы в действие на территории всего региона