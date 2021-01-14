В горных лесах Сочи целые поляны первоцветов. Как рассказывают местные фенологи, цветы распустились раньше срока из-за аномально теплой погоды. На курорте температура воздуха 13 января достигла аномально высокой отметки 21,2 °С. Таким образом, был превышен рекорд 53-летней давности.Обычно в январе не отмечается столь обильное цветение подснежников, цикламенов и морозников.- Для предотвращения незаконного сбора растений в Сочи началась операция «Первоцвет», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка. – В усиленном режиме работают все участковые лесничества.Представитель пресс-службы напомнила, что за сбор краснокнижных цветов физические лица будут оштрафованы на 2500-5000 рублей, должностные — на 15000 до 20000 рублей, а юридические лица — от 500 тыс. до 1 млн рублей.