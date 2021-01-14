В 2020 году компания «Россети Кубань» направила более 73 миллионов рублей на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников. Дополнительное профессиональное образование получили более 8200 работников компании. Это около 90% всех сотрудников.Совершенствование профессиональных навыков персонала- одно из приоритетных направлений кадровой и социальной политики «Россети Кубань».Компания традиционно и неуклонно стремится повысить профессиональную и управленческую компетентность сотрудников. Это позволяет увеличить производительность труда, сократить производственные и экономические потери, связанных с влиянием человеческого фактора.Несмотря на сложные эпидемиологические условия, в том числе благодаря оперативному переходу на дистанционное обучение по части программ, план 2020 года выполнен в полном объеме.По итогам 2020 года на обучение своих сотрудников технического и административного звена компания направила более 73 млн рублей.Основными партнерами «Россети Кубань» в направлении развития персонала являются корпоративный учебный центр «УДПО «Энергетический институт повышения квалификации» и филиал АО «П/о «Энергетик» - «Центр квалификации «Энергия», на базе которого осуществляются мероприятия по развитию и независимой оценке квалификации персонала.В 2020 году именно на этой площадке более 500 работников подтвердили уровень своей квалификации и получили свидетельства установленного образца.В 2021 году компания «Россети Кубань» планирует увеличить финансирование обучающих программ, и направить на обучение и развитию персонала около 100 млн рублей.