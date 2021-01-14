39-летний приезжий из Волгоградской области сумел разжиться на Кубани 54 тоннами картошки, не заплатив при этом ни рубля.Схема была одновременно предельно простой, чрезвычайно наглой, но при этом эффективной.Мужчина представился своим партнерам в Калининском районе Кубани сотрудником торговой компании. И, как и подобает такому сотруднику, заключил с местным сельхозпредприятием контракт на закупку картофеля.Потом мошенник проделал старый, как мир, номер - показал партнерам поддельную платежку о перечислении денег.Партнерам этого показалось вполне достаточным. Не мешкая, мужчина вывез 54 тонны картофеля, после чего перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.Оперативники вскоре задержали мужчину в Волгоградской области и доставили в Отдел МВД России по Калининскому району.- Следственным отделением ОМВД России по Калининскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего жителя Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,- сообщает ГУ МВД по краю.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.