Подготовку к будущим крещенским купаниям обсудили на заседании регионального оперштаба 14 января.Запрещать традиционные купания не собираются и в этом году.- Нужно качественно организовать крещенские купания, обеспечить безопасные условия, – отметил губернатор Вениамин КондратьевВ городах и районах края определили места для крещенских купаний на открытых водоемах – сейчас таких мест 53. Планируется также установить 26 купелей для омовений.Во всех местах купаний обустраиваются пункты обогрева. В местах купаний на открытой воде поставят ограждения, будут предусмотрены отдельные входы и выходы. Неподалеку будут находиться бригады врачей.Крещенские купания и богослужения пройдут с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора, чтобы избежать очередей и столпотворения в местах празднования Крещения.