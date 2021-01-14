На Кубани работают 9 консультационных центров диагностики и лечения от коронавируса. Вскоре десятый центр откроется в Новороссийске.– Ситуация остается стабильной и контролируемой, но мы не можем знать точно, будет ли очередная волна и должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому крайне важна своевременная диагностика и вовремя оказанная медицинская помощь, – подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперштаба.Центры диагностики и лечения в городах края работают круглосуточно. Три центра функционируют в Краснодаре, по одному – в Анапе, Ейске, Динской, Кореновске, Кропоткине, Приморско-Ахтарске, Новороссийске.Консультации в центрах уже получили более 20 тысяч человек.. В среднем в сутки в центрах делают около 300 процедур КТ.- Сегодня из 80 КТ аппаратов, которые есть в крае, под ковид задействовано 29, – сообщила вице-губернатор Анна Минькова.Замглавы региона также рассказала о серьезной нагрузке на поликлиники края. На амбулаторном лечении сейчас находится около 7 тысяч пациентов с COVID 19. 153 мобильные бригады неотложной помощи работают по 12 часов в день.В этой ситуации очень большим плюсом стало увеличение автопарка медицинских служб. Более 160 новых машин уже поступили врачам, вскоре к ним добавятся еще более 70-ти автомобилей.