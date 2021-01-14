В эти дни нагрузка на пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни резко возросла.Таможенники работали круглосуточно.Так, в период с 1 по 10 января 2021 года таможенный контроль проведен в отношении более 285 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году, когда границу в обе стороны пересекли около 250 тысяч человек.Машин в этот период прошлого года проехало также почти на 15 тысяч меньше.- Пиковые дни нагрузки наблюдались на границе с 3 по 7 января. В эти дни таможенную границу в обоих направлениях за сутки пересекали около 31 тыс. легковых машин и более 168 тыс. человек,- сообщает пресс-служба по г. Сочи Краснодарской таможниС 1 по 10 января таможенниками на МАПП Адлер было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Предметами правонарушений чаще всего был алкоголь и мандарины.