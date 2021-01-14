Завершение строительства крупного жилого комплекса в Прикубанском округе Краснодара. ранее много раз обсуждали на заседаниях межведомственной комиссии, вопрос находился на контроле главы региона.Полностью ЖК состоит из 6 корпусов, но застройщик своими силами смог завершить лишь два из них.Мэрия Краснодара помогла застройщику с решением ряда вопросов, что позволило без привлечения дополнительных средств завершить 2 дома на 117 квартир.О завершении работ сообщил на своей странице в соцсетях первый вице-губернатор Андрей АлексеенкоВосстановить права дольщиков в остальных четырех литерах планируется за счет средств федерального Фонда защиты прав дольщиков.- Застройщик должен был сдать объект в августе 2018 года. Но не смог рассчитать силы, в результате чего дольщики, доверившие свои деньги, оказались в трудном положении, – написал Андрей Алексеенко.