Работу потребительской сферы в регионе обсудили 14 января на краевом оперштабеСегодня в крае, хоть и с ограничениями, но разрешено большинство видов деятельности.- Со своей стороны мы продолжим контроль соблюдения действующего в регионе режима повышенной готовности. Особенно, когда речь идет о местах скопления людей, работе заведений общественного питания и торговли, – отметил губернатор Вениамин КондратьевС начала 2021 года мониторинговые группы из числа сотрудников полиции и местных властей обследовали более 35 тысяч объектов потребсферы. При этом выявлено около 2700 нарушений. 76% из них связано с отсутствием защитных масок у посетителей, в 23% случае режим повешенной готовности нарушал персонал.По итогам проверок полиция и Роспотребнадзор составили около 2 тысяч протоколов.