98% обращений, поступивших на горячую линию ОНФ и Минпросвещения «Школьный завтрак» по организации питания в школах Краснодарского края отработано. Об этом сообщил заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.По его словам, 53% обращений было связано с некачественным питанием и 15% родителей недовольны организацией питания. Но помимо жалоб, поступают и благодарности, их 10%.Также среди лидеров по закрытым обращениям Республика Башкортостан, Ставропольский край, Калужская и Магаданская области.-Каждое обращение не остается без внимания. Наши активисты проверяют все жалобы, поступающие на горячую линию и во взаимодействии с администрацией школ, представителями родительских комитетов, Роспотребнадзором и Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края находят совместное решение, для того чтобы дети получали полезную, а главное вкусную пищу, - подчеркнул Валерий Горюханов.В свою очередь министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе с ОНФ.- Совместно с ОНФ нам удалось решить практически все проблемы, связанные с питанием в школах края. Мы продолжим эту работу, поскольку ее результат очевиден и дает такой положительный результат. У нас общая задача и совместно мы сможем добиться успеха, - отметила министр.Кроме того, в ближайшее время эксперты ОНФ и АНО «Институт отраслевого питания» запустят школу общественного контроля, которая поможет родителям и общественности в организации контроля питания детей, а также в устранении недостатков без проявления конфликта между родителями и руководством школы.По поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября текущего года все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Активисты Народного фронта уже несколько месяцев осуществляют контроль над запуском этой системы. По любому вопросу, связанному с обеспечением питания в школе, можно обратиться по единому бесплатному номеру: 8-800-200-34-11 или оставить соответствующий сигнал на сайте http://propitanie.onf.ru.