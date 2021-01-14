2021 год в Сочи объявлен Годом молодежи.Глава Сочи подчеркнул важность участия молодых людей в общественно-политической жизни города и выступил с инициативой создания молодежного парламента.В него войдут специалисты в различных отраслях – ЖКХ, транспорта, природопользования, спорта и культуры.- Задача молодежного парламента в том, чтобы предлагать экономически обоснованные и выверенные идеи для развития города. В этом парламенте должны быть самые умные, самые смышленые и перспективные люди. Ждем от вас интересных, креативных идей, от которых будет максимальный эффект, – отметил КопайгородскийДругие проекты, которые будут реализованы в течение 2021 года, касаются экологии, правовой помощи молодым сочинцам, проведения культурных мероприятий с участием творческой молодежи города.