В дежурную часть полиции Центрального района Сочи обратилась 49-летняя жительница курорта. женщина рассказала, что ее 38-летний знакомый взялся помочь оформить торговый павильон ей в собственность.Мужчина сказал ей, что юридические услуги обойдутся в 360 тысяч рублей. Женщина отдала ему деньги. Как выяснилось позднее, никакие услуги в планы знакомого и не входили. С чужими деньгами он просто скрылся.Оперативники угрозыска установили его личность и местонахождение. Полиция задержала мужчину на улице в Краснодаре.Чужие деньги к тому моменту он уже успел потратить.- УВД по Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает УВД по Сочи.