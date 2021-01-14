Схема «переделывания» нежилых зданий, номеров в отелях и пансионатах в статус жилых помещений для продажи под видом апартаментов стала применяться в Сочи с осени 2019 года, когда на курорте был введен запрет на точечную застройку. Это явление на курорте стало массовым.Подобные предложения сейчас составляют примерно треть от общего объема предложений на рынке недвижимости Сочи.На очередном заседании Градостроительного совета при главе города Сочи, состоявшемся накануне, участники обсудили предложения к закону об апартаментах, который будет рассмотрен в ходе весенней сессии Государственной Думы РФ.Участники совета пришли к выводу, что массовое появление апартаментов плохо влияет на возможности Сочи, как курорта, создает огромную нагрузку на коммунальную, инженерную и дорожную инфраструктуру.– Сейчас в Сочи насчитывается около 40 крупных апартаментных комплексов. Каждый такой случай – на контроле администрации, проводятся проверки со стороны правоохранительных и надзорных органов, – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи Сергей Добромыслов.Эксперты Градостроительного совета сошлись во мнении, что в законе необходимо закрепить пункт, обязывающий согласовывать реконструкцию отелей и пансионатов с муниципальными властями.