В Красной Поляне все еще остается очень много туристов, несмотря на значительный их отток после новогодних праздников . По данным властей Сочи ,на курорте «Роза Хутор» – загрузка все еще составляет 67%, курорта «Красная Поляна» – 71%, курорта «Газпром» – 57. Малые отели заполнены на 68%.Сейчас на горнолыжных курортах идет снег, который продолжится до выходных. Городской оперштаб по проведению туристического сезона продолжает свою работу.- Прошу руководителей курортов серьезно отнестись к соблюдению требований Роспотребнадзора и использовать все ограничения, которые мы ввели в новогодние праздники, чтобы не создавать очередей на канатных дорогах. Нужна обработка кабинок, соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Для этого необходимо продолжать привлекать волонтеров, – отметил вице мэр Сочи Владимир Пушкарев.Случаев заболевания коронавирусом в отелях Сочи не зафиксировано. По-прежнему действует санитарно-карантинный контроль в аэропорту, где больных COVID 19 тоже не выявлено.