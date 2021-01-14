В Новороссийске на Крещенский сочельник и в сам праздник воду будут давать по графику. С 17 по 19 января холодная вода в дома жителей города-героя будет подаваться по графику. Утром - с 6:00 до 7:30, вечером - с 18:00 до 19:30. С вечера 19 января подача воду начнут подавать в штатном режиме- Ограничения связаны с вводом водопровода МВ№2 после реконструкции, - сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска».На предприятии обратили внимание, что подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи начали строить новый водовод через реку Кудепста. Старая конструкция трубы была неудачной и приводила к затоплениям в поселке.