В Краснодарском крае увеличилось число случаев столкновения локомотива с крупным рогатым скотом.- В 2020 году локомотивные бригады сделали более 170 записей о выходе скота на пути в Сочи, Туапсинском и Белореченском районах, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. – Девять раз машинисты применили экстренное торможение.Один из последних таких случаев произошел в районе Сочи, на участке между станциями Лоо и Якорная Щель. Поезд № 472 Адлер — Москва врезался в стадо коров. Локомотив получил значительные повреждения, отправление состава было задержано на 2,5 часа.Как сообщалось ранее, в Адыгее иномарка сбила корову. Животное погибло на месте происшествия.